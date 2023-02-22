Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, в трёх сетах обыграв Остапенко
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Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
В матче третьего круга Соболенко (2) со счётом 2:6, 6:1, 6:1 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 латвийку Елену Остапенко (13). Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Соболенко пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Остапенко пять эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале Соболенко ждёт встреча с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Петра Квитова (Чехия, 12).
Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468, победительница получит $ 454 500.
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