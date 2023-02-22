Видеообзор волевой победы Арины Соболенко во втором круге турнира в Дубае

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (вторая ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв латвийку Елену Остапенко (20-я ракетка мира) со счётом 2:6, 6:1, 6:1. Встреча продлилась 1 час 42 минуты.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.
Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.
Соболенко пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.
В четвертьфинальном матче Арина Соболенко встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Петра Квитова (Чехия, 12). Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468, победительница получит $ 454 500. Турнир продлится до 25 февраля.
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