Действующий победитель турнира в Дохе покинул нынешний розыгрыш соревнований

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (28-я ракетка мира) не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе, проиграв австралийцу Кристоферу О'Коннеллу (94-я ракетка мира). Испанец является действующим победителем турнира.

Кристофер О'Коннелл одержал волевую победу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. На счету Роберто Баутиста-Агута пять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из 13. Кристофер О'Коннелл 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале Кристофер О'Коннелл встретится с победителем пары Лиам Броэди (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия). Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025.