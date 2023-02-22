Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Действующий победитель турнира в Дохе покинул нынешний розыгрыш соревнований

Действующий победитель турнира в Дохе покинул нынешний розыгрыш соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (28-я ракетка мира) не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе, проиграв австралийцу Кристоферу О'Коннеллу (94-я ракетка мира). Испанец является действующим победителем турнира.

Кристофер О'Коннелл одержал волевую победу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. На счету Роберто Баутиста-Агута пять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из 13. Кристофер О'Коннелл 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале Кристофер О'Коннелл встретится с победителем пары Лиам Броэди (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия). Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025.

Доха (м). 2-й круг
22 февраля 2023, среда. 20:25 МСК
Роберто Баутиста-Агут
28
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
3 		7 7 6
         
Кристофер О'Коннелл
94
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023