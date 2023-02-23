Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал турнира в Марселе, в трёх сетах одолев Ришара Гаске

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который продлится до 26 февраля.

В матче второго круга Вавринка обыграл француза Ришара Гаске (7) со счётом 4:6, 7:5,6:2. Встреча продлилась 2 часа 26 минут. Вавринка 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Гаске шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Вавринки на турнире в Марселе станет победитель матча Янник Синнер (Италия, 2) – Артюр Фил (Франция, WC).

Общий призовой фонд соревнований составил € 707 510. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.