Арина Соболенко потерпела поражение от Крейчиковой в Дубае, взяв 1-й сет со счётом 6:0

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
В четвертьфинальном матче Соболенко (2) проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021, чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:0, 6:7 (2:6), 1:6, хотя вела 3:1 во втором сете. Встреча продлилась 1 час 58 минут. Соболенко 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Крейчиковой три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Соперницей Крейчиковой в полуфинале станет третья ракетка мира, американка Джессика Пегула (3), которая без игры прошла в полуфинале другую чешку — Каролину Мухову.
Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468, его победительница получит $ 454 500.
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