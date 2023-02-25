Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в паре выиграли турнир в Дубае

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в паре уверенно выиграли турнир категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). В финале турнира они обыграли пару Чань Латиша (Канада)/Чань Хаочин (обе Тайвань).

Кудерметова и Самсонова одержали победу со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. На счету Хаочин и Латишы ноль эйсов, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12. Кудерметова и Самсонова 10 раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 12 возможных.

Отметим, что за весь турнир они проиграли лишь один сет — в финале. Кудерметова и Самсонова образовали пару лишь в начале этого сезона.