Андрей Чесноков: Маррей доказал, что люди и без ноги могут играть в теннис

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о финальном матче турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Энди Мареем. В финале Медведев обыграл Маррея со счётом 6:4, 6:4.
«Маррей всё равно молодец! Доказал, что люди и без ноги могут играть в теннис. Причём не просто играть, а обыгрывать больших игроков.
Энди в этом сезоне будет опасен для любого игрока», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что Медведев выиграл второй турнир подряд. На прошлой неделе Медведев выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале Даниил одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером (14-й номер мирового рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:2.
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