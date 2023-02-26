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Эжени Бушар с сестрой-близняшкой в день рождения выложили праздничное фото в купальниках

Эжени Бушар с сестрой-близняшкой в день рождения выложили праздничное фото в купальниках
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Бывшая пятая ракетка мира, 28-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар в свой день рождения в своих социальных сетях опубликовала фото со своей сестрой-близняшкой Беатрис. На фото они в купальниках позируют на фоне праздничных шаров.

25 февраля девушкам исполнилось 29 лет. Беатрис старше Эжени на шесть минут.

Фото: из личного архива Бушар

Бушар – чемпионка одного турнира на уровне WTA (2014 год). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2014, который она проиграла чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В том же году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос».

В данный момент Бушар занимает 317-ю строчку в рейтинге WTA. В июне 2021 года канадка перенесла операцию на плече. Эжени пропустила 17 соревновательных месяцев из-за череды травм. Канадка не смогла квалифицироваться на Открытый чемпионат Австралии.

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