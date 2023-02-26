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Потапова, Калинская, Грачёва и Блинкова узнали первых соперниц на турнире в Остине

Потапова, Калинская, Грачёва и Блинкова узнали первых соперниц на турнире в Остине
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Прошла жеребьёвка нового турнира категории WTA-250 в Остине (США), который пройдёт с 27 февраля по 5 марта.

Посев соревнований возглавила польская теннисистка Магда Линетт. В первом раунде она сразится с россиянкой Варварой Грачёвой. Второй номер посева у китаянки Чжан Шуай, которая на старте встретится с британкой Хэрриет Дарт.

Другие интересные матчи первого круга на турнире в Остине:

Анна Блинкова (Россия) – квалифаер;
Тэйлор Таунсенд (США) – Слоан Стивенс (США, 5);
Анастасия Потапова (Россия, 3) – Элизабет Мандлик (США, WC);
Лорен Дэвис (США, 6) – Анна Калинская (Россия).

Призовой фонд соревнований в Остине составил $ 259 303.

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