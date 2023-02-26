Потапова, Калинская, Грачёва и Блинкова узнали первых соперниц на турнире в Остине
Поделиться
Прошла жеребьёвка нового турнира категории WTA-250 в Остине (США), который пройдёт с 27 февраля по 5 марта.
Посев соревнований возглавила польская теннисистка Магда Линетт. В первом раунде она сразится с россиянкой Варварой Грачёвой. Второй номер посева у китаянки Чжан Шуай, которая на старте встретится с британкой Хэрриет Дарт.
Другие интересные матчи первого круга на турнире в Остине:
Анна Блинкова (Россия) – квалифаер;
Тэйлор Таунсенд (США) – Слоан Стивенс (США, 5);
Анастасия Потапова (Россия, 3) – Элизабет Мандлик (США, WC);
Лорен Дэвис (США, 6) – Анна Калинская (Россия).
Призовой фонд соревнований в Остине составил $ 259 303.
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
16:59
-
16:45
-
15:54
-
15:39
-
13:17
-
10:27
-
10:04
-
04:51
-
00:29
-
00:12
- 25 февраля 2023
-
23:42
-
23:05
-
22:30
-
22:15
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:38
-
21:05
-
20:40
-
20:39
-
20:29
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:10
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:47
-
19:32
-
18:19
-
18:09
-
17:51
-
16:21
Партнерский контент