Джокович: сравняться со Штеффи Граф — просто нереально

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о том, что ему удалось побить рекорд легендарной немецкой теннисистки Штеффи Граф, которая провела в качестве первой ракетки мира 377 недель. Серб на данный момент проводит 378-ю неделю в качестве первого номера мирового теннисного рейтинга. Рекорд Граф держался с 1997 года.
«Если честно, раньше я и представить не мог, что смогу так долго продержаться на первой строчке рейтинга. В детстве я мечтал выиграть Уимблдон, стать №1. Я исполнил эти мечты в 2011 году. После этого мне, конечно, захотелось большего. Я и сейчас хочу достичь большего.
Конечно, меня подталкивают цели. Я предан этому точно так же, как и любой другой игрок. Я, разумеется, знаю, что ничего не гарантировано, что достижения нужно заслужить.
Конечно, это просто нереально – столько недель пробыть №1, сравняться со Штеффи Граф, одной из величайших в истории представительниц нашего спорта и среди мужчин, и среди женщин. Очень лестно быть в числе таких легендарных имён. Конечно, я этим очень горжусь», – приводит слова Джоковича Tennis Majors.
28 февраля Джокович начнёт своё выступление на турнире в Дубае. В рамках первого круга серб сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем. Ориентировочное время начала матча – 10:00 мск.
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