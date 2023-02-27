Рублёв вышел во второй круг турнира в Дубае, обыграв Краиновича
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В стартовом матче соревнований второй сеяный Рублёв нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Краинович подал два эйса, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Краинович на турнире в Дубае.
За выход в четвертьфинал турнира в Дубае Рублёв сыграет с Алехандро Давидович-Фокиной, который в матче первого круга нанёс поражение обладателю уайлд-кард Малеку Жазири из Туниса со счётом 6:2, 6:0.
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