Рублёв вышел во второй круг турнира в Дубае, обыграв Краиновича

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В стартовом матче соревнований второй сеяный Рублёв нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Краинович подал два эйса, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Краинович на турнире в Дубае.

За выход в четвертьфинал турнира в Дубае Рублёв сыграет с Алехандро Давидович-Фокиной, который в матче первого круга нанёс поражение обладателю уайлд-кард Малеку Жазири из Туниса со счётом 6:2, 6:0.