Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв вышел во второй круг турнира в Дубае, обыграв Краиновича

Рублёв вышел во второй круг турнира в Дубае, обыграв Краиновича
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В стартовом матче соревнований второй сеяный Рублёв нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Краинович подал два эйса, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Краинович на турнире в Дубае.

За выход в четвертьфинал турнира в Дубае Рублёв сыграет с Алехандро Давидович-Фокиной, который в матче первого круга нанёс поражение обладателю уайлд-кард Малеку Жазири из Туниса со счётом 6:2, 6:0.

Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2023, понедельник. 18:10 МСК
Филип Краинович
70
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023