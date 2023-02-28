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Тейлор Фритц одержал победу над Джоном Иснером на старте турнира в Акапулько

Тейлор Фритц одержал победу над Джоном Иснером на старте турнира в Акапулько
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Теннисист из США Тейлор Фритц вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Акапулько (Мексика). В стартовом матче пятая ракетка мира Тейлор Фритц нанёс поражение соотечественнику Джону Иснеру со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Фритц два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Иснер выполнил девять эйсов, три раза ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт.

За выход в следующую стадию турнира в Акапулько Фритц сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, который, в свою очередь, одолел сербского спортсмена Миомира Кецмановича в трёх сетах. Канадец победил соперника со счётом 6:7, 6:0, 7:5.

Акапулько. 1-й круг
28 февраля 2023, вторник. 03:10 МСК
Тейлор Фритц
5
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Джон Иснер
38
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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