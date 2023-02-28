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Анжелика Кербер родила дочь

Анжелика Кербер родила дочь
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немка Анжелика Кербер опубликовала пост в соцсетях, в котором сообщила о рождении дочери.

«Добро пожаловать в нашу семью, Лиана. 25.02.2023. Когда ты с нами — это самое прекрасное и ошеломляющее чувство, которое мы могли представить», — написала Кербер в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНЖЕЛИКИ КЕРБЕР

35-летняя Кербер – трёхкратная победительница мэйджоров (Australian Open — 2016, US Open — 2016 и Уимблдон-2018). В 2016 году она была первой ракеткой мира. За всю карьеру Анжелика завоевала 14 трофеев на уровне WTA.

Ранее Кербер заявляла, что собирается вернуться в профессиональный спорт в 2023 году. Также немецкая теннисистка сообщала о выходе автобиографической книги.

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