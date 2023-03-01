Рублёв — про отыгрыши матчболов: когда так везёт, думаешь: «Сколько у меня ещё подарков?»

Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) высказался о том, что на последних турнирах ему удаётся отыгрывать матчболы и выигрывать поединки.

Рублёв отыграл два матчбола в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в матче с Хольгеро Руне.

Три матчбола во втором круге турнира в Дохе в матче с Тэллоном Грикспором. Пять матчболов во втором круге турнира в Дубае в матче с Алехандро Давидовича-Фокиной. После последнего поединка Рублёв ответил на вопрос об отыгрыше матчболов.

«У меня нет слов. Матч окончен, и я каким-то образом его выиграл. Не знаю, как объяснить это. Возможно удача, но во время матча вы чувствуете супер напряженность и эмоции, потому что близки к поражению, думаете, что уже нет шансов выиграть. Сейчас у меня даже нет никаких эмоций. Когда тебе везёт три раза, на последних трёх турнирах, то думаешь: «Сколько там у меня ещё рождественских подарков?» — сказал Рублёв на пресс-конференции.