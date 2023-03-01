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Борна Чорич вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где может встретиться с Медведевым

Борна Чорич вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где может встретиться с Медведевым
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Хорватский теннисист Борна Чорич (20-я ракетка мира) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв австралийца Танаси Коккинакиса (101-я ракетка мира).

Борна Чорич одержал волевую победу со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут. Танаси Коккинакис выполнил 20 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Чорича три эйса, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В четвертьфинале Чорич встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Бублик (Казахстан). Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.

Дубай (м). 2-й круг
01 марта 2023, среда. 17:45 МСК
Танаси Коккинакис
101
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 5
6 4 		6 7
         
Борна Чорич
20
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
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