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Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Остине
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Российская теннисистка Анна Калинская (67-я вторая ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США), одолев американку Коко Вандевей (136-я ракетка мира).

Калинская одержала победу со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 56 минут. На счету Анны Калинской три эйса, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Вандевей шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинальном матче Анна Калинская сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз. Турнир продлится до 5 марта. Его призовой фонд составляет $ 259 303.

Ранее в четвертьфинал турнира пробилась другая россиянка — Варвара Грачёва.

Остин. 2-й круг
03 марта 2023, пятница. 03:05 МСК
Анна Калинская
67
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Коко Вандевей
136
США
Коко Вандевей
К. Вандевей
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