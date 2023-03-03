Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Остине
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Российская теннисистка Анна Калинская (67-я вторая ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США), одолев американку Коко Вандевей (136-я ракетка мира).
Калинская одержала победу со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 56 минут. На счету Анны Калинской три эйса, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Вандевей шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала единственный брейк-пойнт.
В четвертьфинальном матче Анна Калинская сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз. Турнир продлится до 5 марта. Его призовой фонд составляет $ 259 303.
Ранее в четвертьфинал турнира пробилась другая россиянка — Варвара Грачёва.
Остин. 2-й круг
03 марта 2023, пятница. 03:05 МСК
67
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|1
136
Коко Вандевей
К. Вандевей
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