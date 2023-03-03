Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Российская теннисистка Анна Калинская (67-я вторая ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США), одолев американку Коко Вандевей (136-я ракетка мира).

Калинская одержала победу со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 56 минут. На счету Анны Калинской три эйса, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Вандевей шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинальном матче Анна Калинская сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз. Турнир продлится до 5 марта. Его призовой фонд составляет $ 259 303.

Ранее в четвертьфинал турнира пробилась другая россиянка — Варвара Грачёва.