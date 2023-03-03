Чесноков: Медведев сейчас чувствует мяч с закрытыми глазами. Джоковичу будет тяжело

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков уверен, что российский теннисист Даниил Медведев сумеет навязать борьбу первой ракетке мира Новаку Джоковичу в полуфинале турнира ATP-500 в Дубае.

«Для меня матч Джокович — Медведев — это финал. Знаете, как это называется по-русски? Финал в полуфинале. Мне понравился матчбол в игре Медведев — Бублик. Это было шикарно!

Медведев три или четыре раза подряд проиграл Джоковичу. Сейчас такое время у Медведева, когда он играет нереально здорово! Я думаю, что должен быть хороший матч для Дани. Он должен серьёзно настроиться. У него есть все возможности, чтобы именно сегодня обыграть Джоковича.

Даня чувствует мяч с закрытыми глазами. Двигается потрясающе! Космическая физическая подготовка. Джоковичу сегодня будет очень тяжело», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.