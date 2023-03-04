Пятую ракетку мира Тейлора Фритца стошнило по ходу матча с Томми Полом в Акапулько

Пятую ракетку мира, американского теннисиста Тейлора Фритца стошнило прямо по ходу его полуфинального матча с соотечественником Томми Полом на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).
Фритц вышел подавать, когда ему стало плохо из-за сильной жары и высокой влажности. Американец пошёл в сторону своей скамейки и воспользовался урной, поставленной организаторами соревнований.
Отметим, что матч Фритца (3) с Полом (7) стал самым длинным в 30-летней истории турнира в Акапулько. Встреча продолжалась 3 часа 25 минут. Томми одержал победу со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2). За титул американец сразится с австралийцем Алексом де Минором.
Примечательно, что перед неделей в Акапулько Фритц завоевал титул на турнире категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США).
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