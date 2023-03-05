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Тарпищев прокомментировал информацию о допуске российских теннисистов на Уимблдон

Тарпищев прокомментировал информацию о допуске российских теннисистов на Уимблдон
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на новость от издания The Daily Telegraph о том, что британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) допустит россиян и белорусов до Уимблдона в 2023 году.

«Вернулись к регламенту, который был. Почему не должны играть? Странно, что не пустили в прошлом году. Нормально, что все играем — это правила соревнований. Не вижу смысла это раскручивать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков и оштрафовали их организаторов.

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