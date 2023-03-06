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Грачёва уступила украинке Костюк в финале турнира в Остине

Грачёва уступила украинке Костюк в финале турнира в Остине
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Российская теннисистка Варвара Грачёва (88-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в финале турнира категории WTA-250 в Остине (США) от украинки Марты Костюк (52-я ракетка мира). Встреча проходила на корте «Вествуд Кантри Клаб. Стэдиум» на хардовом покрытии.

Грачёва проиграла со счётом 3:6, 5:7. Россиянка выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Марты Костюк ни одного эйса, девять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

Марта Костюк впервые в карьере победила на турнире WTA. Соревнования в Остине проходили с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составил $ 259 тыс.

Остин. Финал
05 марта 2023, воскресенье. 23:05 МСК
Варвара Грачёва
88
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Марта Костюк
52
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Грачёва проиграла битву нервов украинке. В финале Остина девушки сделали 13 брейков Грачёва проиграла битву нервов украинке. В финале Остина девушки сделали 13 брейков
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