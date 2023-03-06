Грачёва уступила украинке Костюк в финале турнира в Остине
Поделиться
Российская теннисистка Варвара Грачёва (88-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в финале турнира категории WTA-250 в Остине (США) от украинки Марты Костюк (52-я ракетка мира). Встреча проходила на корте «Вествуд Кантри Клаб. Стэдиум» на хардовом покрытии.
Грачёва проиграла со счётом 3:6, 5:7. Россиянка выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Марты Костюк ни одного эйса, девять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.
Марта Костюк впервые в карьере победила на турнире WTA. Соревнования в Остине проходили с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составил $ 259 тыс.
Остин. Финал
05 марта 2023, воскресенье. 23:05 МСК
88
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
52
Марта Костюк
М. Костюк
Комментарии
- 6 марта 2023
-
00:40
- 5 марта 2023
-
23:40
-
20:58
-
19:38
-
19:16
-
18:11
-
15:04
-
14:40
-
13:09
-
11:40
-
11:20
-
10:54
-
10:50
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:08
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:24
-
06:00
-
01:24
- 4 марта 2023
-
23:45
-
23:15
-
22:39
-
22:30
-
22:13
-
21:25
-
21:10
-
20:35
-
20:25
Партнерский контент