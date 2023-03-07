Тарпищев — о Сафине: если бы пахал, был бы первым шесть лет подряд вместо Федерера

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о российском теннисисте Марате Сафине.
«Почему так быстро завершил Марат Сафин? Он художник внутри. Если бы он пахал, как Федерер, может быть, и вместо него шесть лет подряд был первым. Но он другой по натуре своей — творец. Поэтому с этой точки зрения много импровизировал, отсюда много ошибался. Не было, наверное, 100%-й концентрации, надо было сделать так, чтобы его не лихорадило», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Марат Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2000, Australian Open — 2005), двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006), победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде), член Международного зала теннисной славы.
Полное интервью с президентом ФТР Шамилем Тарпищевым на «Чемпионате» читайте сегодня.
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