Джон Макинрой поддержал возвращение россиян на Уимблдон

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой отреагировал на новость о том, что британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) собирается допустить россиян и белорусов к выступлениям на Уимблдоне в 2023 году и осудил прошлогоднее решение организаторов турнира.
«Это ужасная ситуация, которую мы наблюдали в прошлом году с отстранением российских теннисистов. Многие из этих игроков большую часть своей жизни даже не жили в России. Я не поддерживаю прошлогоднее решение Уимблдона отстранить россиян. Это моё личное мнение, но ситуация крайне сложная.
Ситуацию также усложняет тот факт, что некоторые представители России и Беларуси являются одними из самых лучших игроков в мире. Я сейчас в Нью-Йорке, тут в НХЛ играют около 50-60 российских хоккеистов. Этот вид спорта наказывается более строго. Но я бы не стал так наказывать теннисистов. Это было бы несправедливо», — приводит слова Макинроя Expressen.
Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков.
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