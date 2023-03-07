Серена Уильямс опубликовала свежее фото с дочерью Олимпией

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в социальных сетях. Спортсменка показала снимки со своей дочерью Олимпией.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС
Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. Серена отмечала, что приняла решение уйти из спорта, в частности, из-за желания проводить больше времени с дочерью Олимпией.
За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.
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