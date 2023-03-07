Тренер Медведева: у Даниила есть черта характера — он говорит критикам «идите к чёрту»

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева высказался о черте характера своего подопечного.

«У всех великих игроков есть способность превзойти самих себя. Даниил из тех, кто не любит слышать о себе плохое, если он ничего аналогичного не сделал людям. У него есть такая черта: «Я Даниил, и я тебе ничего не сделал, оставь меня в покое, дай поиграть, зачем клеветать?» Когда он нервничает, то говорит критикам: «Идите к чёрту», — приводит слова Сервара Tennis Majors.

После раннего вылета в третьем круге Открытого чемпионата Австралии Медведев опустился на 12-ю строчку мирового рейтинга, однако благодаря победам смог вновь вернуться в топ-10, заняв шестую позицию. Чемпион US Open также стал первой ракеткой России. Более того, Медведев не уступил ни сета в Дубае и поднялся на третье место в Чемпионской гонке ATP. Даниил продлил свою беспроигрышную серию до 14 матчей.