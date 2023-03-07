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Сервара: Медведев говорит о победе над Джоковичем и титуле в Дубае как о чём-то волшебном

Сервара: Медведев говорит о победе над Джоковичем и титуле в Дубае как о чём-то волшебном
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Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара поделился мыслями о победах своего подопечного на турнире в Дубае.

«Сейчас всё хорошо с Медведевым. Даниил говорит о победе над Джоковичем и титуле в Дубае как о чём-то волшебном. Так что да, эффект от его побед волшебный, но процесс обретения уверенности на этом профессиональном уровне — это процесс, который строится каждый день. Когда вы достигаете этого уровня уверенности, это имеет невероятный эффект. Вот почему я говорю, что серия Даниила может продолжаться долгое время», — приводит слова Сервара Tennis Majors.

После раннего вылета в третьем круге Открытого чемпионата Австралии Медведев опустился на 12-ю строчку мирового рейтинга, однако благодаря победам смог вновь вернуться в топ-10, заняв шестую позицию. Чемпион US Open также стал первой ракеткой России. Более того, Медведев не уступил ни сета в Дубае и поднялся на третье место в Чемпионской гонке ATP. Даниил продлил свою беспроигрышную серию до 14 матчей.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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