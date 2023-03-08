Кафельников назвал главного соперника Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил на вопрос о главном сопернике россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
«Хуркач — с которым Даниил патологически играть не может. Есть три-четыре игрока, с которыми он, надо заметить, в этом году практически не играл. Если их у него на пути не будет, то Медведев может и выиграть эти турниры, почему нет?
Я бы не забегал далеко вперёд. Есть игроки, которые способны доставить максимум дискомфорта Медведеву. Как будет на самом деле, мы посмотрим. Но он будет на этих «Мастерсах» в первой тройке теннисистов, которые могут претендовать на титул. Важно, что сейчас нет турниров, где ему нужно отстаивать свои рейтинговые позиции, так как в прошлом сезоне он и в Калифорнии, и в Майами практически ничего не наиграл. Поэтому есть все шансы на удачное выступление», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».
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