Александрова и Потапова узнали первых соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) и Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) узнали, с кем они сыграют во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Анастасия Потапова во втором круге сыграет с китаянкой Сиюй Ван (59-я ракетка мира), которая в матче первого круга обыграла сербскую теннисистку Ольгу Данилович (143-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Встреча состоится 10 марта.

Екатерина Александрова встретится с китаянкой Синьюй Ван (67-ракетка мира), которая в первом круге прошла бельгийку Элисе Мертенс (37-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:3. Встреча состоится 10 марта.

Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.