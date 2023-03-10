Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

9 марта состоялся второй игровой день «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в мужской сетке соревнований.

Результаты второго игрового дня у мужчин на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе:

Маккензи Макдональд (США) – Филип Краинович (Сербия) – 6:3, 6:0.

Стэн Вавринка (Швейцария) – Александар Вукич (Австралия, Q) – 6;4, 1:6, 6:1.

Бен Шелтон (США) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:4, 6:1.

Танаси Коккинакис (Австралия, Q) – Брендон Холт (США, WC) – 6:4, 6:1.

Энди Маррей (Великобритания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.