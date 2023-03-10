Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня

Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

9 марта состоялся второй игровой день «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в мужской сетке соревнований.

Результаты второго игрового дня у мужчин на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе:

Маккензи Макдональд (США) – Филип Краинович (Сербия) – 6:3, 6:0.
Стэн Вавринка (Швейцария) – Александар Вукич (Австралия, Q) – 6;4, 1:6, 6:1.
Бен Шелтон (США) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:4, 6:1.
Танаси Коккинакис (Австралия, Q) – Брендон Холт (США, WC) – 6:4, 6:1.
Энди Маррей (Великобритания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (м)

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Медведев начинает поход за 4-м титулом подряд. Расписание, расклады и сетки Индиан-Уэллса Медведев начинает поход за 4-м титулом подряд. Расписание, расклады и сетки Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023