Карен Хачанов переиграл Оскара Отте и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов (15-я ракетка мира) победил немца Оскара Отте (82-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Хачанов победил со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За это время Карен сделал пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Отте, в свою очередь, совершил 4 эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал один из трёх заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круг Хачанов встретится с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина (28-я ракетка мира).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.