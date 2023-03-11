Карен Хачанов переиграл Оскара Отте и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Карен Хачанов (15-я ракетка мира) победил немца Оскара Отте (82-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Хачанов победил со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За это время Карен сделал пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Отте, в свою очередь, совершил 4 эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал один из трёх заработанных брейк-пойнтов.
В третьем круг Хачанов встретится с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина (28-я ракетка мира).
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 06:15 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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Оскар Отте
О. Отте
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