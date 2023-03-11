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Екатерина Александрова вылетела во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Екатерина Александрова вылетела во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) проиграла китаянке Синьюй Ван (67-я ракетка мира) и закончила своё выступление на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Ван победила со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время китаянка сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из семи заработанных брейк-пойнтов. Александрова, в свою очередь, совершила две подачи навылет, сделала девять двойных ошибок и реализовала один из восьми брейк-пойнтов.

В третьем круге Ван встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (16-я ракетка мира).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

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Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 06:30 МСК
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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