Екатерина Александрова вылетела во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) проиграла китаянке Синьюй Ван (67-я ракетка мира) и закончила своё выступление на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Ван победила со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время китаянка сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из семи заработанных брейк-пойнтов. Александрова, в свою очередь, совершила две подачи навылет, сделала девять двойных ошибок и реализовала один из восьми брейк-пойнтов.
В третьем круге Ван встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (16-я ракетка мира).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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