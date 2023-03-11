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Медведев переиграл Накашиму и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев переиграл Накашиму и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) обыграл американца Брэндона Накашиму (48-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев выиграл со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Даниил выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов. Накашима, в свою очередь, сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести.

В третьем круге россиянин встретится с теннисистом из Беларуси Ильёй Ивашко (85-я ракетка мира).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 марта 2023, суббота. 07:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Комментарии
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