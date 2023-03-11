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«Я вполне мог проиграть». Даниил Медведев – о победе над Накашимой на старте Индиан-Уэллса

«Я вполне мог проиграть». Даниил Медведев – о победе над Накашимой на старте Индиан-Уэллса
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, влияет ли на его настрой серия в 15 побед подряд в ATP-туре.

Медведев одержал 15-ю побед к ряду на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), обыграв американца Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 6:4.

«Трудно сказать. Конечно, это здорово. Всегда лучше, когда есть уверенность в себе.

Я никогда не показывал свой лучший теннис в Индиан-Уэллсе, так что уверенность в себе играет важную роль. Например, сегодня матч (с Брэндоном Накашимой) был очень упорным, у него было много брейк-пойнтов, я вполне мог проиграть. Но в нужные моменты я делал эйсы, выигрывал длинные размены. Надеюсь, уверенность поможет мне пройти далеко», — сказал Медведев в интервью на корте.

Медведев — просто машина! Даниил одержал 15-ю победу подряд — теперь и в Индиан-Уэллсе Медведев — просто машина! Даниил одержал 15-ю победу подряд — теперь и в Индиан-Уэллсе
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