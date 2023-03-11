Коккинакис — об Алькарасе: трудно затмить успехи «Большой тройки», но он способен на это

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде, австралийский теннисист Танаси Коккинакис высказался об испанце Карлосе Алькарасе (вторая ракетка мира), с которым сыграет во втором круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
«Дело не только в том, что у него нет слабых мест, он сам по себе очень энергичный и правильно играет в теннис. Он позитивный парень, который постоянно улыбается. Публика любит смотреть его матчи, потому что у него отличная энергетика. Я тоже люблю и всегда смотрю, когда есть время.
Он мощный, играет молниеносно, у него хорошие руки. Я уже несколько лет за ним наблюдаю. Трудно затмить успехи «Большой тройки» и выиграть больше, чем они, но он определённо на это способен, и думаю, у него будет шанс, если не подведёт здоровье», — приводит слова Коккинакиса официальный сайт ATP.
- 11 марта 2023
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