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Коккинакис — об Алькарасе: трудно затмить успехи «Большой тройки», но он способен на это

Коккинакис — об Алькарасе: трудно затмить успехи «Большой тройки», но он способен на это
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде, австралийский теннисист Танаси Коккинакис высказался об испанце Карлосе Алькарасе (вторая ракетка мира), с которым сыграет во втором круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Дело не только в том, что у него нет слабых мест, он сам по себе очень энергичный и правильно играет в теннис. Он позитивный парень, который постоянно улыбается. Публика любит смотреть его матчи, потому что у него отличная энергетика. Я тоже люблю и всегда смотрю, когда есть время.

Он мощный, играет молниеносно, у него хорошие руки. Я уже несколько лет за ним наблюдаю. Трудно затмить успехи «Большой тройки» и выиграть больше, чем они, но он определённо на это способен, и думаю, у него будет шанс, если не подведёт здоровье», — приводит слова Коккинакиса официальный сайт ATP.

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