Звездопад в Индиан-Уэллсе — сетка Медведева расчищается! Расписание и расклады «Мастерса»

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени в Индиан-Уэллсе состоялись поединки второго круга у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. В борьбу вступили сеяные теннисисты, которые были освобождены от матчей первого круга. И в их числе — россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Итоги третьего дня. 10 марта, пятница

Медведев, посеянный на турнире под пятым номером, получил в соперники американца Брэндона Накашиму, 48-ю ракетку мира. Россиянин не испытал особых проблем во встрече, одержав победу со счётом 6:4, 6:3. Во второй партии у Накашимы, правда, было целых шесть брейк-пойнтов, но ни один из них он не использовал. В третьем круге Даниил встретится с представителем Беларуси Ильёй Ивашко, который во втором раунде обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа (28) — 7:5, 3:2 (отказ). Медведев и Ивашко четырежды встречались в рамках ATP, и счёт в личных встречах — 3:1 в пользу россиянина. Белорус выиграл свой матч в рамках Кубка Дэвиса ещё в 2018 году, а вот после этого побеждал только Даниил.

Андрей Рублёв (6) оказался сильнее чеха Иржи Легечки. В первом сете Рублёву удалось сделать брейк в пятом гейме. После этого он довёл дело до победы в партии — 6:4. А вот второй сет начался не по сценарию россиянина, проигравшего первые два гейма. Впрочем, Андрей смог реабилитироваться. Следующие два гейма оказались невероятно упорными, но в обоих случаях Рублёв оказался сильнее. Восстановив статус-кво, российский спортсмен действовал затем уже куда увереннее и больше ничего не позволил сделать сопернику, одержав победу — 6:4, 6:2. В третьем круге Рублёв встретится с французом Уго Умбером. В личных встречах счёт равный — 1-1.

Карен Хачанов (13) уверенно переиграл немца Оскара Отте, занимающего 82-е место в рейтинге ATP. В первом сете Хачанов дважды взял подачу соперника и победил 6:3. Во второй партии россиянин сделал брейк в четвёртом гейме и повёл 3:1. В седьмом гейме Карен внезапно под ноль отдал свою подачу, однако тут же исправился, сделав ответный брейк, после чего подал на матч и победил — 6:3, 6:3. В третьем круге Хачанова ожидает испанец Алехандро Давидович-Фокина. Соперники лишь раз встречались на корте — на «Мастерсе» в Париже в 2020 году, — и тогда россиянин проиграл.

А ещё в мужской сетке состоялась громкая сенсация. Стефанос Циципас (2) неожиданно проиграл австралийцу Джордану Томпсону, 87-й ракетке мира. Счёт матча — 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Томпсона. У Циципаса были теоретические шансы стать первой ракеткой мира по итогам связки «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами, если бы на одном из них он завоевал титул, а на другом дошёл до финала. Но такого расклада уже не будет. Помимо грека, турнир покинули ещё семеро сеяных теннисистов.

Индиан-Уэллс-2023. Мужчины. Сетка

Мужчины. Второй круг

Ивашко (Беларусь) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 28) — 7:5, 3:2 (отказ)

Рууд (Норвегия, 3) — Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:3

Норри (Великобритания, 10) — Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй) – 6:2, 6:4

Томпсон (Австралия) – Циципас (Греция, 2) — 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5)

Хачанов (Россия, 13) – Отте (Германия) — 6:3, 6:3

Медведев (Россия, 5) – Накашима (США) — 6:4, 6:3

Рублёв (Россия, 6) – Легечка (Чехия) — 6:4, 6:2

В женской сетке на турнире состоялось российское дерби. Вероника Кудерметова, посеянная на турнире под 11-м номером, обыграла соотечественницу Анну Блинкову. Кудерметова оформила победу, сделав по одному брейку в каждой из партий — 6:3, 6:4, — и вышла в третий круг, где сразится с бывшей первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой (17), которая в своём матче обыграла другую россиянку Анну Калинскую. Ранее Вероника трижды встречалась с Плишковой, одержав две победы в этих встречах.

Екатерина Александрова (18) ничего не смогла поделать с китаянкой Синьюй Ван. В первом сете Александрова подарила сопернице два брейка. Россиянка сражалась до конца: во второй партии Синьюй Ван не смогла подать на матч при счёте 5:2 в свою пользу, упустив матчбол. Однако уже в следующем гейме Екатерина под ноль отдала гейм на своей подаче и проиграла — 2:6, 3:6.

А вот Анастасии Потаповой (26) в матче с другой китаянкой Сиюй Ван удался небольшой спортивный подвиг. Первый сет Потапова проиграла 4:6, после того как обидным образом отдала гейм на своей подаче. Во второй партии соперницы подарили друг другу по четыре (!) брейка, а на тай-брейке россиянка оказалась сильнее — 7:4. После этого матч пришлось прервать из-за дождя — крайне редкий случай для Индиан-Уэллса. А в третьем сете Анастасия выглядела уже гораздо увереннее соперницы, дважды взяв её подачу, и выиграла — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Екатерина Родина, занимающая лишь 427-е место в рейтинге WTA, не имела шансов в борьбе с чемпионкой Australian Open — 2023 Ариной Соболенко (2). Счёт матча — 6:2, 6:0 в пользу Соболенко — красноречиво говорит о преимуществе белоруски. На то, чтобы выйти в следующий круг, Арине понадобилось чуть больше часа. В следующем матче чемпионка US Open сразится с украинкой Лесей Цуренко (Q), которая во втором круге обыграла хорватку Донну Векич (29).

В матче Цуренко и Векич, к слову, случился небольшой скандал. Раздосадованная хорватка отказалась пожимать руку сопернице после матча.

Анна Калинская, увы, не смогла обыграть экс первую ракетку мира Каролину Плишкову (17). В первом сете чешка не взяла ни одного гейма на своей подаче, и Калинская, которая дважды позволила сопернице сделать брейк, победила 6:2. Во второй партии Плишкова исправилась и повесила россиянке «баранку». В третьем сете россиянка при счёте 5:2 в пользу соперницы смогла взять гейм на её подаче, отыграв матчбол, однако на то, чтобы сделать потом второй брейк, у неё уже не было сил. Счёт матча — 2:6, 6:0, 6:4 в пользу Плишковой.

Из других матчей выделим победу чемпионки «Ролан Гаррос» — 2017 Елены Остапенко над белоруской Александрой Саснович и неожиданное поражение швейцарки Белинды Бенчич, тренирующейся под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова. Бенчич, посеянная девятой, в трёх сетах проиграла соотечественнице Хиль Белен Тайхман.

Индиан-Уэллс-2023. Женщины. Сетка

Женщины. Второй круг

Остапенко (Латвия, 24) — Саснович (Беларусь) – 7:5, 3:6, 6:2

Калинина (Украина, 27) — Л. Фрухвиртова (Чехия) – 4:6, 6:4, 7:5

Цуренко (Украина, Q) — Векич (Хорватия, 29) – 2:6, 6:2, 6:2

Тайхман (Швейцария) – Бенчич (Швейцария, 9) — 3:6, 6:3, 6:3

Кудерметова (Россия, 11) — Блинкова (Россия) – 6:3, 6:4

Соболенко (Беларусь, 2) — Родина (Россия, SR) – 6:2, 6:0.

Крейчикова (Чехия, 16) – Ястремская (Украина, WC) — 6:1, 6:2

Потапова (Россия, 26) – Сиюй Ван (Китай) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Синьюй Ван (Китай) – Александрова (Россия, 18) — 6:2, 6:3

Саккари (Греция, 7) – Роджерс (США) — 2:6, 6:4, 6:0

Плишкова (Чехия, 17) – Калинская (Россия) — 2:6, 6:0, 6:4

Гауфф (США, 6) – Бушкэ (Испания, Q) — 6:2, 6:4

Расписание четвёртого дня. Интересные матчи субботы, 11 марта

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени закончатся матчи второго круга в верхней половине сетки. У мужчин в борьбу вступит вторая ракетка мира 19-летний испанец Карлос Алькарас. Лидеру рейтинга ATP Новаку Джоковичу не разрешили въезд в США — Алькарас получил первый номер посева. Соперником испанца станет Танаси Коккинакис, который на Australian Open уступил в невероятном марафоне Энди Маррею. Карлос, к слову, провёл лишь два турнира в этом сезоне: в Буэнос-Айресе взял титул, победив в финале Кэмерона Норри, а в Рио-де-Жанейро дошёл до финала, проиграв тому же сопернику в решающем матче.

Мужчины. Второй круг

22:00. Мартинес-Портеро (Испания) — Оже-Альяссим (Канада, 8)

22:00. Синнер (Италия, 11) — Гаске (Франция)

23:30. Кецманович (Сербия, 26) — Вавринка (Швейцария, SR)

23:30. Маррей (Британия) — Карреньо-Буста (Испания, 15)

2:00. Фритц (США, 4) — Шелтон (США)

4:00. Хуркач (Польша, 9) — Попырин (Австралия, LL)

5:00. Макдональд (США) — Руне (Дания, 7)

6:30. Алькарас (Испания, 1) — Коккинакис (Австралия, Q)

У женщин свои первые матчи на турнире проведут Дарья Касаткина и Людмила Самсонова, посеянные восьмой и 12-й соответственно. А Варвара Грачёва, которая прошла квалификацию и одержала победу в первом круге, встретится с хорваткой Петрой Мартич, 25-м номером посева. Кроме того, чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина сразится с победительницей Australian Open — 2020 Софьей Кенин, получившей уайлд-кард на турнир.

Женщины. Второй круг

22:00. Мартич (Хорватия, 25) — Грачёва (Россия, Q)

22:00. Линетт (Польша, 20) — Радукану (Британия)

22:00. Мухова (Чехия, SR) — Азаренко (Беларусь)

23:30. Самсонова (Россия, 12) — Пера (США)

23:30. Свёнтек (Польша, 1) — Лю (США)

1:00. Мария (Германия) — Касаткина (Россия, 8)

2:00. Рыбакина (Казахстан, 10) — Кенин (США, WC)

5:00. Жабер (Тунис, 4) — Фрех (Польша, LL)

Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».