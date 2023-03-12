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Руне обыграл Макдональда и вышел в третий круг Индиан-Уэллса

Руне обыграл Макдональда и вышел в третий круг Индиан-Уэллса
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Датский теннисист Хольгер Руне (восьмая ракетка мира) оказался сильнее американца Маккензи Макдональда (53-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Комментарии
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