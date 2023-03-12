Руне обыграл Макдональда и вышел в третий круг Индиан-Уэллса

Датский теннисист Хольгер Руне (восьмая ракетка мира) оказался сильнее американца Маккензи Макдональда (53-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.