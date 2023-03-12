Алькарас — о победе во 2-м круге Индиан-Уэллса: полное восстановление от травмы близко

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) прокомментировал свою победу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с австралийцем Танаси Коккинакисом (6:3, 6:3).
«Сегодня я удивил себя своей подачей. Очень хорошо подавал в первом и во втором сетах. Всё, чего я хочу в каждом матче, — это получать удовольствие и играть расслабленно. Думаю, это самая важная часть моей игры — оставаться спокойным и идти вперёд, не думая об ошибках и очках. Просто жить моментом, играть и действовать. Думаю, я неплохо двигался. Полное восстановление от травмы близко», — приводит слова Алькараса The National News.
В третьем круге Алькарасу будет противостоять нидерландский теннисист Таллон Грикспор. Встреча соперников состоится сегодня, 12 марта (22:00 мск).
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