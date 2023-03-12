Карлос Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) обыграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Алькарас одержал победу со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 16 минут. На счету 19-летнего испанского спортсмена один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Коккинакис шесть раз подал навылет и допустил две двойные ошибки.
В третьем круге Алькарасу будет противостоять нидерландский теннисист Таллон Грикспор. Встреча соперников состоится сегодня, 12 марта, в 22:00 мск.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 07:25 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Новость по темеРуне обыграл Макдональда и вышел в третий круг Индиан-Уэллса
Комментарии
- 12 марта 2023
-
09:55
-
09:17
-
07:03
-
05:16
-
04:06
-
03:37
-
03:00
-
02:46
-
02:44
-
02:03
-
02:01
-
01:50
-
01:37
-
00:36
-
00:14
-
00:01
- 11 марта 2023
-
23:47
-
23:23
-
22:48
-
22:11
-
21:40
-
21:13
-
20:03
-
19:31
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:01
-
15:19
-
14:16
-
14:15
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
13:33
Партнерский контент