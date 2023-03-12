Карлос Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) обыграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Алькарас одержал победу со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 16 минут. На счету 19-летнего испанского спортсмена один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Коккинакис шесть раз подал навылет и допустил две двойные ошибки.

В третьем круге Алькарасу будет противостоять нидерландский теннисист Таллон Грикспор. Встреча соперников состоится сегодня, 12 марта, в 22:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.