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Карлос Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Карлос Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) обыграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Алькарас одержал победу со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 16 минут. На счету 19-летнего испанского спортсмена один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Коккинакис шесть раз подал навылет и допустил две двойные ошибки.

В третьем круге Алькарасу будет противостоять нидерландский теннисист Таллон Грикспор. Встреча соперников состоится сегодня, 12 марта, в 22:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 07:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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