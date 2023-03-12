Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня
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Сегодня, 12 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт пятый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня в мужской части соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание пятого игрового дня
21:00 мск. Кристьян Гарин (Чили, Q) – Каспер Рууд (Норвегия, 3)
21:00. Таро Дэниэл (Япония, Q) – Кэмерон Норри (Великобритания, 10)
22:30 (не ранее). Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Александр Зверев (Германия, 12)
22:30 (не ранее). Карен Хачанов (Россия, 13) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23)
00:00. Андрей Рублёв (Россия, 6) – Уго Умбер (Франция)
4:00. Даниил Медведев (Россия, 5) – Илья Ивашко (Беларусь)
С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.
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