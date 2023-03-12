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«Они не знают, через что проходят теннисисты». Свёнтек — о негативных комментариях фанатов

«Они не знают, через что проходят теннисисты». Свёнтек — о негативных комментариях фанатов
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как на неё влияют негативные комментарии болельщиков после поражений.

«Бывают моменты, когда меня затрагивают комментарии. К примеру, после Дохи и Дубая, когда я выиграла турнир, потом была в финале другого, люди были разочарованы поражением. Это довольно безумно. Иногда отрицательные комментарии влияют на меня чуть больше, чем следовало бы. И, конечно, я сама недовольна результатом.

Я не хочу доходить до такой стадии, когда думаю о комментариях. Для защиты от них есть несколько вариантов. Могу просто не читать эти комментарии, или я могу вспомнить о них и сказать себе: «Эй, Ига, это всё равно отличный результат». Болельщики так говорят, потому что не понимают, через что проходят теннисисты и как тяжело быть стабильной», — сказала Свёнтек на пресс-конференции на турнире в Индиан-Уэллсе.

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