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Энди Маррей поднялся на пятое место среди мужчин по количеству побед на харде

Энди Маррей поднялся на пятое место среди мужчин по количеству побед на харде
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей одержал очередную победу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Благодаря этому он поднялся на пятое место среди мужчин по количеству выигранных матчей на харде.

На соревнованиях в США Маррей оказался сильнее представителя Молдавии Раду Албота. Эта победа стала для британца 491-й в карьере. Он обогнал американского спортсмена Джимми Коннорса, на счету которого 490 побед. Выше Маррея по списку располагаются испанец Рафаэль Надаль, представитель США Андре Агасси, серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Топ-6 теннисистов с наибольшим количеством побед на хардовых кортах:

1. 783 — Роджер Федерер (Швейцария).
2. 670 — Новак Джокович (Сербия).
3. 592 — Андре Агасси (США).
4. 516 — Рафаэль Надаль (Испания).
5. 491 — Энди Маррей (Великобритания).
6. 490 — Джимми Коннорс (США).

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