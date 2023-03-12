Индиан-Уэллс-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня
Поделиться
Сегодня, 12 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт пятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание пятого игрового дня
21:00. Мария Саккари (Греция, 7) – Ангелина Калинина (Украина, 27)
22:30 (не ранее). Каролина Плишкова (Чехия, 17) – Вероника Кудерметова (Россия, 11)
22:30 (не ранее). Анастасия Потапова (Россия, 26) – Джессика Пегула (США, 3)
1:00. Кори Гауфф (США, 6) – Линда Носкова (Чехия)
4:00. Петра Квитова (Чехия, 15) – Елена Остапенко (Латвия, 24)
6:00. Леся Цуренко (Украина, Q) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
С полным расписанием турнира в Индиан-Уэллсе можно ознакомиться здесь.
Комментарии
- 12 марта 2023
-
19:12
-
19:00
-
18:13
-
18:00
-
17:53
-
17:43
-
17:40
-
16:31
-
16:17
-
16:09
-
15:52
-
15:10
-
13:58
-
13:27
-
12:06
-
12:00
-
11:33
-
11:23
-
11:00
-
10:41
-
10:28
-
09:55
-
09:17
-
07:03
-
05:16
-
04:06
-
03:37
-
03:00
-
02:46
-
02:44
-
02:03
-
02:01
-
01:50
-
01:37
-
00:36
Партнерский контент