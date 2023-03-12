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Индиан-Уэллс-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Сегодня, 12 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт пятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание пятого игрового дня

21:00. Мария Саккари (Греция, 7) – Ангелина Калинина (Украина, 27)

22:30 (не ранее). Каролина Плишкова (Чехия, 17) – Вероника Кудерметова (Россия, 11)

22:30 (не ранее). Анастасия Потапова (Россия, 26) – Джессика Пегула (США, 3)

1:00. Кори Гауфф (США, 6) – Линда Носкова (Чехия)

4:00. Петра Квитова (Чехия, 15) – Елена Остапенко (Латвия, 24)

6:00. Леся Цуренко (Украина, Q) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

С полным расписанием турнира в Индиан-Уэллсе можно ознакомиться здесь.