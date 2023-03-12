Андрей Рублёв — Уго Умбер: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга Индиан-Уэллса

В ночь с 12 на 13 марта российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Франции Уго Умбером в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Матч состоится на корте «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 00:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Уго Умбером.
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Рублёва. Андрей выигрывал на грунте во втором раунде квалификации «Мастерса» в Монте-Карло в 2019 году (6:4, 6:4) и на харде в зале в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге в 2020-м (4:6, 6:4, 7:5), а Уго победил на траве в финальном матче Галле-2021 — 6:3, 7:6 (4).
В прошлом круге Индиан-Уэллса Рублёв оказался сильнее чеха Иржи Легечки, а Умбер переиграл канадца Дениса Шаповалова.
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