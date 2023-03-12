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Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Арина Соболенко: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2023, где смотреть, сетка, расписание

Хачанов vs Давидович-Фокина. Медведев и Рублёв готовятся к 3-му кругу Индиан-Уэллса. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2023
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На калифорнийском «Мастерсе» полным ходом идут сражения за место в 1/8 финала. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе. В этот день сыграют все сеяные россияне на ATP Masters 1000 – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (13). Также Вероника Кудерметова (11) сразится с чешкой Каролиной Плишковой (17), а Анастасия Потапова (26) — с американкой Джессикой Пегулой (3). Уже утром по московскому времени чемпионка Australian Open Арина Соболенко померится силами с украинкой Лесей Цуренко. Отметим, что в эти выходные в США произошёл переход на летнее время, так что матчи начинаются на один час раньше – в 21:00 мск. Что будет на кортах – узнаете в нашей текстовой трансляции!

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс – 2023. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс – 2023. Сетка
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
13 марта 2023, понедельник. 00:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
13 марта 2023, понедельник. 04:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Илья Ивашко
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
13 марта 2023, понедельник. 06:00 МСК
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Live Даниил Сальников

Матчи одиночного разряда пойдут сегодня на четырёх аренах. Вот как выглядит расписание на центральном корте.

Расписание корта Стэдиум 1
21:00 мск. Гарин (Чили, Q) — Рууд (Норвегия, 3)
Далее. Руусувуори (Финляндия) — Зверев (Германия, 12)
Не ранее 1:00. Гауфф (США, 6) — Носкова (Чехия)
Не ранее 4:00. Медведев (Россия, 5) — Ивашко (Беларусь)
Не ранее 6:00. Цуренко (Украина, Q) — Соболенко (Беларусь, 2)
20:30 Даниил Сальников

Накануне завершились поединки 2-го круга в верхних половинах сеток. У мужчин там россиян не было, а у женщин из трёх теннисисток из России в следующий раунд пробились Дарья Касаткина и Варвара Грачёва. А вот Людмила Самсонова потеряла 3 матчбола на тай-брейке 2-го сета и проиграла в итоге в трёх партиях.

Касаткина попытается взять реванш у Грачёвой за АО. Расписание и сетки Индиан-Уэллса Касаткина попытается взять реванш у Грачёвой за АО. Расписание и сетки Индиан-Уэллса
20:27 Даниил Сальников

У мужчин выделим такие 6 поединков.

Мужчины. 3-й круг
21:00 мск. Гарин (Чили, Q) – Рууд (Норвегия, 3)
21:00. Дэниэл (Япония, Q) – Норри (Великобритания, 10)
22:30. Руусувуори (Финляндия) – Зверев (Германия, 12)
22:30. Хачанов (Россия, 13) – Давидович-Фокина (Испания, 23)
0:00. Рублёв (Россия, 6) – Умбер (Франция)
4:00. Медведев (Россия, 5) – Ивашко (Беларусь)
20:25 Даниил Сальников

Вот на какие матчи сегодня стоит обратить в женском одиночном разряде.

Женщины. 3-й круг
21:00. Саккари (Греция, 7) – Калинина (Украина, 27)
22:30. Плишкова (Чехия, 17) – Кудерметова (Россия, 11)
22:30. Потапова (Россия, 26) – Пегула (США, 3)
1:00. Гауфф (США, 6) – Носкова (Чехия)
4:00. Квитова (Чехия, 15) – Остапенко (Латвия, 24)
6:00. Цуренко (Украина, Q) – Соболенко (Беларусь, 2)
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