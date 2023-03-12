Хачанов vs Давидович-Фокина. Медведев и Рублёв готовятся к 3-му кругу Индиан-Уэллса. LIVE!

На калифорнийском «Мастерсе» полным ходом идут сражения за место в 1/8 финала. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе. В этот день сыграют все сеяные россияне на ATP Masters 1000 – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (13). Также Вероника Кудерметова (11) сразится с чешкой Каролиной Плишковой (17), а Анастасия Потапова (26) — с американкой Джессикой Пегулой (3). Уже утром по московскому времени чемпионка Australian Open Арина Соболенко померится силами с украинкой Лесей Цуренко. Отметим, что в эти выходные в США произошёл переход на летнее время, так что матчи начинаются на один час раньше – в 21:00 мск. Что будет на кортах – узнаете в нашей текстовой трансляции!