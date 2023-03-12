Карлос Алькарас показал свежие фото в стильном образе

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал фото с турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЛОСА АЛЬКАРАСА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЛОСА АЛЬКАРАСА

Во втором круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас оказался сильнее представителя Австралии Танаси Коккинакиса. Испанец одержал победу со счётом 6:3, 6:3. В третьем круге Алькарасу будет противостоять нидерландский теннисист Таллон Грикспор.

Напомним, Карлос Алькарас пропустил первые турниры сезона из-за травмы. После восстановления испанский игрок провёл серию грунтовых турниров, а затем вернулся к тренировкам на харде.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.