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Кудерметова потерпела поражение от Плишковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Кудерметова потерпела поражение от Плишковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) проиграла бывшей первой ракетке мира чешке Каролине Плишковой (17) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Кудерметова уступила сопернице со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Кудерметовой два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. Каролина Плишкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 23:45 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии
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