Кудерметова потерпела поражение от Плишковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) проиграла бывшей первой ракетке мира чешке Каролине Плишковой (17) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Кудерметова уступила сопернице со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Кудерметовой два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. Каролина Плишкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.