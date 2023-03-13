Кудерметова потерпела поражение от Плишковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) проиграла бывшей первой ракетке мира чешке Каролине Плишковой (17) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Кудерметова уступила сопернице со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Кудерметовой два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. Каролина Плишкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала пять брейк-пойнтов из шести.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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