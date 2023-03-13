Квитова обыграла Остапенко в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Петра Квитова (15-я ракетка мира) оказалась сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко (25-я ракетка мира) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Квитова обыграла Остапенко со счётом 0:6, 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. На счету Квитовой шесть эйсов, 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи. Остапенко ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге Квитова сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
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