Sport.pl: Потапова устроила провокацию. В WTA довольны?

Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира). Заголовок содержит обвинение Потаповой в провокации и призывает к реакции Женскую теннисную ассоциацию (WTA) — «Потапова устроила провокацию. В WTA довольны?» Поведение россиянки расценили в качестве жеста поддержки российского правительства в ситуации с Украиной.

«Потапова шокировала всех собравшихся на трибунах болельщиков Индиан-Уэллса, выйдя на корт в майке футбольной команды «Спартак» (Москва). Её жест был воспринят однозначно — как поддержка действий Владимира Путина. Российская теннисистка могла быть даже дисквалифицирована за своё поведение, но в конечном итоге не пострадает от последствий, так как уже закончила своё участие в турнире.

Это не первый раз, когда Потапова таким образом проявляет поддержку России. Уже во время турнира WTA в Дубае теннисистка выложила в социальных сетях фотографию, на которой позирует с футболкой «Спартака». Однако в то время она не появлялась на корте», — говорится в статье.

Встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между Анастасией Потаповой и Джессикой Пегулой завершилась победой американской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 7:5.