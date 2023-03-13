Анастасия Потапова вышла в футболке «Спартака» на матч с Пегулой в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) появилась в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира). Встреча завершилась победой американской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 7:5.

Ранее российская теннисистка уже признавалась в любви к московскому футбольному клубу и также опубликовывала фотографии в игровой форме красно-белых.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.