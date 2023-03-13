Стив Нэш и Дирк Новицки посетили «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Легендарный канадский баскетболист, бывший главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш и чемпион НБА в составе «Даллас Маверикс», легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки посетили матчи теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Фото: пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе
Соревнования в Индиан-Уэллсе продлятся до 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек. У мужчин в 2022 году титул брал американец Тейлор Фритц.
В данный момент из представителей России в мужской сетке остались чемпион US Open — 2021, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублёв, в женской — Варвара Грачёва и Дарья Касаткина.
- 13 марта 2023
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