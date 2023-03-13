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Райлли Опелка заявил, что теннису нужно избавиться от парного разряда

Райлли Опелка заявил, что теннису нужно избавиться от парного разряда
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Чемпион четырёх турниров ATP, американский теннисист Райлли Опелка ответил, какую одну вещь изменил бы в современном теннисе.

«Избавился бы от пар. Их смотрят, только когда играют сильные одиночники или братья Брайаны», — написал Опелка на своей странице в социальной сети.

Отметим, что это не первое критическое замечание Опелки в адрес парного разряда. В декабре прошлого года Райлли назвал парников самыми переплачиваемыми спортсменами мира. «Они вообще не продают билетов за пределами Великобритании, если только не играют хорошо в одиночном. Люди смотрят парный разряд лишь тогда, когда в нём играют лучшие одиночники. Соглашусь, что не все одиночники продают билеты. Но в парном разряде вообще ни один игрок не продаётся. Братья Брайаны – единственное исключение, они отлично продавались», — сказал американец.

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